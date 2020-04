Wanda Nara mostró su casa de Italia

Luego de que estos días Maxi López recriminara a su ex Wanda Nara por retomar el contacto con sus hijos una vez que partieron hacia París, la modelo regresó a Italia compartió en sus redes sociales postales de su actual forma de vida y manifestó el miedo contra el coronavirus.

Instalada, desde hace más de un mes, en una mansión parisina junto a su marido y a sus cinco hijos la rubia decidó regresar a su residencia habitual en Italia en donde había abandonado sus trabajos para resguardarse del avance de la enfermedad.

Participe de programas como Tiki taka y Gran Hermano VIP, versión italiana la hermana de Zaira Nara prefirió dejar todo y darle prioridad de la salud y resguardo de sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram Wanda mostró la cotidianeidad de su familia y escribió: “Hace cuatro semanas que no salgo ni para sacar al perro. Lo decidí por los nenes y ellos tampoco salen. Y para darles el ejemplo a ellos también. Al perro lo saca Mauro hasta la esquina y vuelve, con un permiso que lo hicimos igual por más que sea para eso. Y así y todo hay mucha gente en la calle y esto no se para por eso. Sigue estando la persona que sale a correr. La fase dos es mucho más grave, que es no poder salir ni al supermercado. En Italia tuvimos el ejemplo”, reveló.

Para cocinar, la ex de Maxi López comparte la tarea con su suegro Juan que está de visita y al parecer es un excelente cocinero y de las compras se encarga Mauro que es el único que tiene contacto con el mundo exterior.

Además Wanda comentó que fue el pediatra de sus hijos quien la alertó sobre lo que iba a ocurrir. “Wanda, esto es terrible y se va a poner cada vez peor”, le dijo el profesional antes de que la epidemia se convierta en pandemia. Y ella hizo una profunda reflexión.

“Es muy triste todo. Me enojo mucho con los que no están en la casa aunque obviamente hay gente que tiene que llevar el pan a su hogar y es mucho más complicado quedarse. Pero es una situación muy peligrosa, muy riesgosa y no sé si llega la información realmente a la Argentina de lo que se está viviendo. Es muy grave y muy triste. A veces uno escucha los números y piensa que son sólo números”, expresó preocupada.