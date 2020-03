Culito y a la cama: Ivana Nadal y su mensaje de buenas noches

Como es su costumbre Ivana Nadal suele enloquecer a sus seguidores con fotos de su vida en general. Comidas, entrenamiento, mensajes de amor propio, recetas de belleza y por sobre todo cuerpo, mucho cuerpo.

La noche del lunes y luego de la extensión de la cuarentena en Argentina, Nadal se fue a la cama temprano pero antes dejó una postal de espaldas que enloqueció a todos.

Con más de 2.3 millones de seguidores la morocha escribió junto a la imagen: “Bueno listo. Hasta mañana♥️ me voy a dormir ASÍ porque somos muchos los que vemos esto desde un lado no tan poco feliz e intentamos disfrutar de esas pequeñas cosas, como andar en culo todo el día o no tener horarios.. o estar ayudando a que no mueran miles, solo quedándome en casa”, comenzó escribiendo.

Y continuó: “Entiendo que es durísimo para muchísimas personas del mundo entero, en salud y en Economía. Pero si no te está afectando eso, metele unas sonrisas a tus días. Quédate en casa que te salvas vos y salvas a muchísimas personas más #yomequedoencasa. Gracias por sus mensajes, los amo”.

Luciendo solamente una diminuta tanga la foto de Nadal obtuvo más de 127.900 likes y centenrares de comentarios adulando su imagen.

Antes de dormir agregó: “Ah sí, me puse una remera. Refrescó” despidiéndose de todo su público.