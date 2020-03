Dalma Maradona y los “programas pedorros”

View this post on Instagram

Gracias a toda la familia boquense por recibir a mi papa como lo hicieron! Ese fue el mejor homenaje! Y la verdad que no soy de explicar mi vida y mucho menos a desconocidos,pero si no tienen ni idea de como son las cosas NO OPINEN! No tienen idea mi relaciu00f3n con mi papu00e1 y opinan, no saben como somos en el u00e1mbito privado y opinan... Si esperan que lo critique pu00fablicamente, nunca lo voy a hacer... Decidu00ed un du00eda no hablar mu00e1s nuestra relaciu00f3n pu00fablicamente y ya dan por hecho que estamos peleados! ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0fEl sabe las cosas que hizo bien y las que hizo mal conmigo QUE YO SE QUE LE DUELEN Mu00c1S A u00c9L QUE A MI! Mi relaciu00f3n con el nunca va a ser igual despuu00e9s de mi casamiento PERO SIEMPRE LO VOY A ACOMPAu00d1AR, SIEMPRE LO VOY A AMAR Y SIEMPRE VOY A QUERER QUE SEA FELIZ! Asu00ed me enseu00f1o mi mamu00e1 y asu00ed soy! Y a vos enano (en realidad estas mu00e1s alto que yo, que no es muy difu00edcil) TE AMO Y NO HAY NADA QUE YO NO HAGA POR VOS! Cuando hoy me dijiste que por fin pudiste respirar cuando salimos del campo de juego porque estabas nervioso SENTu00cd QUE CON VOS HICE TODO BIEN! Gracias @giamaradona por confiu00e1rmelo tantas veces!Y hoy a Gimnasia le pido mil disculpas de todo corazu00f3n PORQUE LES VOY A ESTAR ETERNAMENTE AGRADECIDA por el amor que le dan a mi papu00e1 pero hoy se me complicu00f3 ... UN Du00cdA CUANDO ERA CHICA MI PAPu00c1 ME DIJO VOS VAS A SER DE BOCA PERO NO PORQUE TE LO DIGA YO, AHORA NO LO VAS A ENTENDER, PERO DESPUu00c9S NO VA A HACER FALTA QUE YO TE EXPLIQUE NADA! VOS SIEMPRE DE BOCA A MUERTE HIJA! Y es asu00ed... Y mira que hoy tuve el corazu00f3n mu00e1s dividido que nunca pero TE HAGO CASO PA, DE BOCA A MUERTE SIEMPRE! ud83dudc99ud83dudc9bud83dudc99 Campeones!