La foto hot de Cinthia Fernández para responderle a los haters

Si bien Cinthia Fernández está ocupada en hablar de lo deprimida que se siente por la separación de Martín Baclini y por la nueva pareja que éste tiene, en estos días dejó por un momento el tema amoroso, para dedicarles un importante mensaje a los usuarios que la atacan en las redes sociales.

Hace unos días, Cinthia mostró su lado más sexy en su cuenta de Instagram luciendo solo una musculosa negra y sin ropa interior. Los “haters” o críticos crónicos de las redes sociales intentaron hacerla sentir mal diciéndole que una madre con tres hijas no puede lucir de ese modo, entre otros comentarios.

La ex de Baclini respondió a las críticas negativas posteando una foto de Emilia Attias idéntica a la suya y escribió: “Midamos cómo prejuzgamos y lo hipócritas que somos… Subí dos fotos: una con bombacha y otra en la que parece que no tengo. Las dos las hice con bombacha y a último momento, a propósito, le pedí a la fotógrafa que a una se la borrara con photoshop", explicó.

Y calificó de “hipócritas” a los que todo critican y agregó: "Encontré una foto de Emilia Attias y me pareció divina. Me encantaría tener su rostro pero no lo tengo. Salvando las distancias de la belleza, lo hice para que vean lo hipócritas que somos. Si lo hace Emilia o Pampita todos dicen 'Wow, qué bellas, qué arte'; y si lo hago yo es '¡Qué horror, tiene hijas!'".