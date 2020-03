La One opinó sobre Laurita y Cabré y todo el circo de la separación

Por estos días el tema obligado de todos los programas y portales de espectáculos es la supuesta crisis de Laurita Fernández y Nicolás Cabré. El rumor surgió del programa “Intrusos” (América) y luego lo desmintió Ángel de Brito en “LAM” (El Trece).

Noticias Relacionadas Laurita Fernández se fue de viaje luego de los rumores de crisis con Cabré

Si bien no se sabe aun lo que sucede verdaderamente entre los novios, Moria Casán en su programa “Incorrectas” (América) habló de la situación que a todos parece importarles y dijo: “Nicolás Cabré y Laurita Fernández, ¿sabés que me parece una pareja que me da sueño?”, aseguró mientras hacía el gesto de bostezar y agregó: “A lo mejor son un fuego total pero me dan como que se comen de ellos la energía. Me dieron ganas de bostezar. No sé, será la hora... debe ser la paz que tienen ellos dos”, dijo irónica.

Esta no es la primera vez que Moria habla de la pareja. Hace unos meses tildó a Cabré de “pelotudo” y a Laurita de “esclava” cuando ella contó que él se enojaba si ella no tendía la cama.

Lengua karateca si las hay!