Pamela David quiso empatizar con sus seguidores y recibió terribles críticas

La ex modelo y conductora Pamela David dejó el programa que condujo durante años “Pamela a la Tarde” (América) para dedicarse a su familia y experimentar de otras propuestas laborales fuera de Argentina.

Ahora, Pamela disfruta de utilizar su cuenta de Instagram para referirse a distintos temas como salud, belleza, alimentación, gimnasia y estar en contacto con los más de 640 mil seguidores que están pendientes de todo lo que la morocha publica.

Recientemente la esposa de Daniel Vila compartió una foto que no tuvo las repercusiones que la ex modelo esperaba. Desde la terraza de su piso de Puerto Madero la morocha escribió: "𝑨 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒖́𝒏 𝒏o 𝒕𝒆𝒏𝒆𝒎𝒐𝒔 🌟 ¿Qué cosas son las que disfrutas hacer? Yo por ejemplo, en este momento, disfrutó el atardecer... ¡Es importante que te hagas un ratito para eso!", dijo David.

Muchos internautas estuvieron de acuerdo con las palabras y la motivación de Pamela, pero otros tantos no se tomaron muy bien el mensaje de la señora de Vila. Un grupo le recriminó su mensaje y seguramente representó un golpe bajo para la conductora que no se esperaba esta respuesta: "Desde un piso en Puerto Madero es una gran reflexión" y "disfrutas de tu hija porque estás sin trabajo. Antes no lo hacías, Coherencia". ¡Durísimo!