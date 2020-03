Andrés Calamaro y su postura frente a los femicidios

Andrés Calamaro quedó en el ojo de la tormenta luego de que publicara un polémico comentario sobre los recientes femicidios en su cuenta de Twitter.

Con el tema de la violencia de género en los medios y la creciente cifra de asesinatos de mujeres en manos de sus parejas, Calamaro no quiso quedarse callado y basándose en cifras de muertes de hombres y mujeres que no se sabe de dónde las obtuvo dijo: “La violencia de género, en Argentina, procede de la siguiente manera. Una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88%… Son estadísticas, no opiniones“, escribió el artista en su cuenta de Twitter.

La publicación rápidamente causó polémica en la red del pajarito y muchos seguidores y usuarios salieron a cuestionar los dichos del cantante.

La periodista Florencia Etcheves fue una de las que criticó a Calamaro: “En esa estadística ¿qué porcentaje de los asesinos son varones? ¿Qué porcentaje fue asesinado por su condición de varón o de mujer? Cuando tengas esos números vas a entender. Buena suerte y hasta luego”.

“Andrelo, a ningún hombre lo matan por ser hombre, a las mujeres a todas las matan por ser mujeres (por eso el femicidio) no es difícil eh, solo hay que bajarse del patriarcado per se”, agregó un usuario en la misma línea.

Si bien la publicación del cantante tuvo algunas adhesiones y “likes”, la mayoría estuvo en desacuerdo y los menos se sintieron estafados por el ídolo: “Chau, Andrés. Hasta acá llegó mi amor”, “Que interpretación tan elemental y hueca”, “Hace mucho tiempo te respetaba, después me diste pena. Ahora me das asco”, fueron algunos de los comentarios que recibió el intérprete de “Flaca”.