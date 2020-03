Jazmín Laport abierta al amor de hombres y mujeres

Jazmín Laport brilla por sí misma. Entrevistada por el programa “Cosa de Minas” en AM 1300 La Salada, la actriz se refirió a diversos temas, entre ellos a la sociedad actual y a la revolución feminista.

En la charla, Jazmín comentó: "al margen de que esta buenísima esta revolución que está habiendo, hay mucha clasificación de las personas y yo soy partidaria de que uno se enamora de la persona que conoce", dijo.

Y agregó: "Si es hombre, mujer o lo que sienta que es, es otro tema…Me parece que hay gente que rebusca mucho la idea. Transmitir ese mensaje de libertad es bueno porque, al fin y al cabo, tenemos una sola vida".

Noticias Relacionadas La producción hot de Luisana Lopilato

Y jugada por más dijo: "Me encantaría enamorarme de una mujer. Es algo que nunca me sucedió, pero me parecería algo interesante”.

La hija de Osvaldo Laport evaluó que el hecho de enamorarse de una mujer sería "algo distinto" en su vida. "Realmente tendría que sentir algo y no jugaría con los sentimientos del otro", remarcó.

"Todas mis parejas fueron hombres porque nunca me pasó nada con una mujer más que una gran amistad. Si sucede, sucede. La puerta está abierta”, finalizó la actriz.