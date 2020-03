La terminante decisión de Martín Baclini para cortar con Cinthia Fernández

La ruptura de la pareja formada por Cinthia Fernández y Martín Baclini siempre tuvo un desequilibrio evidente: mientras que el empresario siguió su vida como si nada, la mediática continuó enganchada con la relación y enamorada del rosarino.

Y si bien la relación amistosa entre ellos continuó, sobre todo por el cariño que las hijas de Cinthia tienen por Baclini, estos vínculos le impedían al empresario continuar con su vida social y amorosa porque cada vez que él se veía con alguien, la bailarina sufría por amor.

Hace unas semanas, se lo vinculó a Baclini con la modelo Agustina Agazzani, ex del actor Gastón Soffritti y Cinthia, que no pudo disimular su dolor dijo: “No me siento bien, estoy mal, es más de lo mismo”.

Y Martín Baclini cansado de generar estas sensaciones en su ex e impedido de seguir con su vida tomó una drástica decisión: borrar de su cuenta de Instagram todas las fotos de Cinthia Fernández. Sobre este cambio de actitud dijo: “Es lo más sano para mí, no me hace bien ver todos los recuerdos. Cada uno hace el duelo a su manera”, le dijo a Ciudad Magazine.

Si bien la relación con Fernández terminó, Baclini tiene intenciones de seguir conectado con sus hijas: “Hay mucho amor de ambas partes, pero eso también depende de lo que sea mejor para ellas. Sinceramente nadie mejor que la mamá y el papá para decidir esas cosas. Yo solo deseo verlas felices porque esas tres nenas son únicas”, comentó.

Sobre su nueva relación y el posible noviazgo con Agustina Agazzani, el empresario dijo: “Agustina es una amiga con la que fui a cenar, a navegar al río y a bailar a un boliche”, lanzó en Paparazzi. “Respeto todo lo que sienta Cinthia en su corazón, yo solo deseo verla feliz. Ella se merece todo. No me queda nada por hablar con Cinthia porque fuimos muy sinceros y transparentes en toda nuestra relación”, finalizó.