Los veinte años de “Intrusos” no tendrán a algunos panelistas históricos

Este próximo lunes 9 de marzo Jorge Rial regresa a la conducción de “Intrusos” (América) luego de dos meses de vacaciones para dar comienzo a los festejos por los 20 años del ciclo.

Con anuncios de presencias, un documental y hasta una gira por el interior del país, el canal América está listo para “tirar la casa por la ventana” por este gran cumpleaños.

A fin del 2019 Jorge Rial dijo: "Vamos a invitar a todos. A Viviana Canosa, a Luis Ventura, Marcela Coronel, Daniel Gómez Rinaldi, Connie Ansaldi, Sergio Company, Camilo García, Lola Cordero y Augusto Tartúfoli, etc.”, relató el conductor, dejando de lado sus diferencias, ya que con algunos está distanciado o enemistado.

Pero no todos quieren acompañar al conductor en esta “cruzada”. Viviana Canosa, por su parte, rechazó la invitación y aclaró que no formará parte y agregó: "Me llamó Adrián Pallares hace algunos meses y le súper agradecí, pero no me veo. ¿Viste cuando no te imaginás? Yo estuve nada más que un año y medio ahí. La verdad es que lo pensé al principio, estoy agradecida, pero no me veo ahí. No lo descarto, pero no es mi momento ahora", expresó en diálogo con La Once Diez.

Y comentó cuál es el motivo por el que no tiene ganas de ir: "No tengo ganas de generar polémicas de algo que no me interesa, ni hablar de temas que no me interesan”, comentó sin intención de darle al tema más importancia del que tiene.

Por su parte, Luis Ventura comentó:"¿Aparecer en un lugar del que me echaron? Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? Me preguntan sobre algo que no decidí. Él vive invitándome a lugares y nunca tuvimos una charla, no aclaramos nada. Yo no sé por qué le agarran esos ataques de amor o emotividad, que no sé cómo llamarlo", dijo.

Y agregó: "Intrusos es una etapa de mi vida que está concluida. Que ellos hagan su vida, no pertenecen a mi vida, que hagan de su vida lo que quieran. Son un buen recuerdo, pero ya está. Pero viven muy pendientes de mí. Si les va tan bien y tienen tantas cosas que celebrar, que no se acuerden de mí", sentenció tajante Ventura.