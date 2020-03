Vida, la nieta de Luis Alberto Spinetta, la rompe en Broadway

La pequeña Vida Spinetta al parecer heredó la magia y mística de su abuelo Luis Alberto y de su padre Dante. Hija de una excelente bailarina que además es coach de “Showmatch” (El Trece), la pequeña además de cantar maravillosamente baila y se expresa como pocas.

Convertida en sensación, Vida comparte sus actividades en su cuenta de Instagram en donde ya tiene casi 62 mil seguidores que disfrutan de sus canciones y sus bailes con sus amigos.

Con la intención también de incursionar en la actuación, la joven viajó a Broadway en donde se entrenó y preparó vocalmente junto a los mejores profesores del mundo: “Tuve una clase de canto con la profesora de Bruno Mars. ¡Eso fue tremendo! Es increíble lo que se aprende. No podía creer estar ahí con gente tan grosa", reveló Vida en una entrevista que ofreció a Teleshow.

Vida asiste a la academia Go Broadway liderada por la argentina Valentina Berger, sobre esta experiencia la hija de Dante comentó: "Me enseñan y aprendo cosas nuevas, aunque en general no les pregunto porque ellos me ayudan sin que yo se los pida, se da todo de manera muy natural”, reveló.

Con respecto a los contenidos que comparte en su cuenta de Instagram, Vida dijo: “soy muy autoexigente y si no le pegué a una nota, lo hago otra vez. Después les pregunto a ellos qué les parece y si está bien, lo subo".