El furioso descargo de Nacho Viale contra el plantón de Luciana Salazar

Este viernes se produjo una extraña situación por la que Luciana Salazar decidió bajarse del primer programa del año de Mirtha Legrand al enojarse por un grafh sobre ella en el programa “LAM” (El Trece).

Al parecer, la rubia se enfureció cuando desde el programa de Ángel De Brito la vincularon con Máximo Thomsen, uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa, por una persona conocida en común.

Luego de que la modelo viera el grafh en el programa de El Trece decidió no asistir al programa de la diva e iniciar acciones legales contra el canal.

Nacho Viale, productor y nieto de Legrand, habló en privado con Salazar y luego manifestó su enojo en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre comentó que Luli salió con un empresario de Zárate llamado Marcelo Aún, padre de una joven que había tenido una relación complicada con Thomsen. A partir de esta conexión, el programa “LAM” escribió un graph que decía: "Luciana Salazar ¿La suegra de Máximo Thomsen?", y todo explotó.

Inmediatamente Ana Rosenfeld, abogada de Salazar pidió que se desmienta la información que estaban dando desde el programa de espectáculos. Como la producción del programa no modificó ni quitó el texto, Salazar se enfureció con el canal y se bajó de la mesa de Mirtha del domingo.

Luego Nacho Viale, enfurecido con la situación escribió en sus redes sociales: "Paso a contar: Luciana Salazar se bajó del programa por un graph que apareció hoy en Los Ángeles de la Mañana y dijo que 'nunca mas irá a ningún programa de El Trece' ni se piensa sentar, hasta que el canal, la productora del programa le pidan disculpas", arrancó diciendo el nieto de Mirtha.

Y continuó: "Yo creo que esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de Luciana, a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada con quien también hablé, Ana Rosenfeld. No se hace esto a un programa en vivo. No se hace esto ante un lanzamiento. No se hace esto con los avisos de los diarios, la promoción en pantalla y redes lanzada. No se hace esto si uno es profesional a mi modo de ver", sentenció. Aunque aclaró: "Sumado a esto, El Trece le da total libertad para hacer su descargo en su pantalla".

"Podemos tener opiniones diferentes con Luciana sin lugar a dudas. Ella 'tomara las medidas que tenga que tomar por lo injuriada que se sintió hoy', señaló.

Luego del descargo, Viale confirmó que el reemplazante de Salazar será Marcelo Polino y le agradeció también a través de las redes: "Gracias Marcelo Polino por tu 'toro' y tu don de gente. ¡Gracias por tu profesionalismo! Gracias por entender que Almorzando Con Mirtha y StoryLabArg nada tienen que ver con todo este tema".

"Termino con este tema y como final les dejo el aviso que quizás vean en diarios si no llegamos a cambiar y la promoción de El Trece que tenemos que cambiar. Nuevamente gracias Marcelo Polino", concluyó.

La temporada número 52 de la señora de los almuerzos contará con la presencia de: Marcelo Polino, Adrián Suar, Moria Casán, Agustina Cherri, Marcos Carnevale y el Dr. Daniel López Rosetti.