La luna de Miel de Eduardo Constantini y Elina su esposa 40 años menor

Enamorados y disfrutando del paisaje de Bariloche, pasan los días de su luna de miel Eduardo Constantini y su flamante esposa Elina Fernández luego de una pequeña boda con amigos y familiares y un muy breve noviazgo que generó todo tipo de críticas.

Contentos con el destino elegido, los esposos comparten fotos a través de sus redes sociales demostrando el amor que se tienen y lo bien que la están pasando.

Constantini subió una secuencia de fotos con Elina y escribió: "¡Nuestra soñada luna de miel, tan, tan feliz, con el amor de mi vida! Febrero, 2020", expresó el dueño del MALBA.

"¡Luna de miel!", escribió la joven mendocina sumando una explosión de emojis de amor, arcoíris y felicidad a su epígrafe.

Apenas se conoció el romance y posterior boda comenzaron los maliciosos comentarios de los que se oponían a la pareja. Yanina Latorre, panelista de “LAM” (El Trece) dijo: “Las malas lenguas dicen que ella iba todos los días y no paró hasta cruzárselo. Los hijos de Eduardo están enojadísimos. Él tiene siete hijos. Esta chica se lleva mal con todos. Nadie entiende cómo están juntos. Él es uno de los hombres más ricos de Argentina”, dijo la ex de Latorre.

Los enamorados no prestaron atención a los comentarios y continuaron con sus proyectos juntos. Ella comentó: “Soy muy segura de mí misma y todos los que amo saben quién soy. Ya van a tener más tiempo para conocer cómo soy. Que la gente hable. Estamos muy felices con Eduardo disfrutando de nuestra luna de miel en el sur", comentó Elina.

Por su parte Eduardo comentó: “Estoy muy feliz con Elina… me cuida tanto que no me deja tomar ni un vaso de vino", concluyó el empresario.