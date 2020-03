¡Marcelo Polino tiene un tatuaje y nadie lo puede creer!

El periodista participó en “Divina Comida” y comentó sobre la marca de su piel

En la última semana del programa “Divina Comida” (Telefé) las figuras invitadas disfrutaron durante toda la semana de la gastronomía de cada anfitrión y de las anécdotas que cada famoso contó en las cinco noches.

El grupo estuvo formado por José María Muscari, CAE, Pía Slapka, Marcelo Polino y Silvina Escudero quien fue la anfitriona de la última noche de la semana.

Sentados a la mesa la bailarina preguntó a modo de consiga: "¿Tienen tauajes?", indagó. El primero en tomar la palabra fue Marcelo Polino quien sorprendió a todos al comentar: "Tengo un tatuaje chiquito debajo del ombligo. Tengo como un trival que me lo hice cuando era adolescente y me quedó para toda la vida. Cuando era adolescente y empezaba la moda de los tatuajes, me hice y quedó. Me lo tendría que rehacer porque ya perdió el color", dijo, frente a la mirada atónita de sus compañeros.

José María Muscari, fiel a su estilo frontal dijo: "Necesito ver eso: a Polino desnudo, con el moño y el tatuaje en el ombligo”.

Todos festejaron el comentario del director y comentaron qué tatuaje tiene cada uno en su cuerpo.

