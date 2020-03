Carmen Barbieri reveló detalles preocupantes de la salud de Fede Bal

La noticia sobre la baja momentánea de Federico Bal de la obra “Mentiras Inteligentes” al final de la temporada marplatense, sembró dudas y preocupación sobre el estado de salud del actor.

El mismo Bal fue quien, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre lo que estaba sucediendo y pidió disculpas a quienes habían comprado la entrada de la función por la suspensión de la misma.

Trasladado a Buenos Aires, el hijo de Santiago Bal comenzó a realizarse una serie de estudios por algunos pólipos que le habían descubierto en un examen de rutina. Luego de una biopsia el actor también decidió cerrar todas sus cuentas en las redes sociales para preservar su intimidad y estar tranquilo ante algunos ataques de “haters” que no creían la versión del actor.

Su madre, Carmen Barbieri también viajó a Buenos Aires para acompañar a su hijo y consultada por “Informados de Todo” (América) dijo: “Él se hizo un estudio de rutina como siempre y no dio bien el estudio, porque encontraron cosas que al médico no le gustaron aunque no le preocuparon. Le mandaron a hacer una biopsia. Y el lunes o martes sabremos de qué se trata con los resultados", comenzó diciendo la artista.

Luego Carmen comentó que tanto Santiago Bal, su ex marido, como el abuelo de Fede, también tuvieron esos problemas y por eso él debe hacerse los estudios correspondientes para prevenir. La actriz también rogó a todos "que se cuiden con las palabras", ya que es un tema muy delicado.

Con respecto al estado anímico de Fede su madre dijo: "Quiere estar solo, en silencio por un tiempo. Yo acá ando… Estoy de pie, me banco todo, pero ando con los golpes de la vida hace un tiempo. Veo que él llora y me dice ‘pienso en papá todo el tiempo’ y me hace llorar a mí. No inventen cosas porque todavía no sabemos nada".