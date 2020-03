Conmoción y apoyo de los famosos por la enfermedad de Fede Bal

“Algo para contarles”, escribió Fede Bal este lunes por la noche en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones de seguidores. Allí, compartió un video que dura casi siete minutos y en el cual habla de su salud.

"Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también con las que me tengo que amigar: Quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación”, detalló el actor de Mentiras Inteligentes, la obra que encabezó esta temporada teatral de Mar del Plata junto a Mica Vázquez, Arnaldo André y Nora Cárpena.

"Yo creía que me las sabía todas, que el mundo me lo tenía ganado y acá la vida me está demostrando que no. Estoy con mucha fuerza. Con mucha esperanza. No tengo miedo. No le tengo miedo a la enfermedad ni a la muerte. No le tengo miedo a nada. Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no sé por qué pero me toca. Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso es realmente lo que creo”, dijo en otro fragmento del video y aseguró que por un tiempo se recluirá con su familia y sus amistades y que se alejará de las redes sociales.

También le pidió “tiempo” a la prensa para asimilar lo que está viviendo y que cuando tenga la fuerza suficiente volverá a hablar del tema. “Ahora solo queda que me acompañen como lo hicieron siempre en mi vida y como seguramente lo van a hacer a partir de este video. No se preocupen de más que yo me voy a ocupar de mí. Confío en la medicina. La vida es muy linda y voy a estar bien. En poco tiempo voy a estar bien, porque tengo mucha gente que me ama porque tengo mucha fuerza y muchas ganas de vivir”, continuó el hijo de Carmen Barbieri.

Entre los miles de mensajes que recibió de sus seguidores de Instagram, Fede Bal recibió el apoyo de sus colegas. Lourdes Sánchez, su ex compañera del Bailando, fue una de las primeras en enviarle buenos augurios. “Va a salir todo bien”, sostuvo la mujer del Chato Prada y panelista de Nosotros a la mañana.

Guido Záffora, actual panelista de Intrusos y periodista que trabajó en LaFlia, productora de ShowMatch, también le dejó un mensaje de apoyo: “Va a estar todo bien. Toda la fuerza, Fede”.

Otros famosos que le brindaron su apoyo al actor:

Nati Jota: “Fede, beso enorme. Huevo. Fuerza. Te abrazo”.

Susana Roccasalvo: “Fede querido, de esta batalla también saldrás”.

Laura Bruni: “Fuerza Fede querido, todo va a estar muy bien”.

Noelia Antonelli: “Vamos, Fede”.

Connie Ansaldi: “Te quiero, Fede. Todo va a estar bien”.

Agustina Casanova: “Mucha fuerza, Fede”.

Cinthia Fernández: “Fuerza peque, vamos que vas a dar vuelta los resultados”.