Los misteriosos mensajes de Agustina Agazzani para Baclini y Cinthia Fernández

La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini terminó el año pasado cuando ambos formaban parte, como pareja, del programa de Marcelo Tinelli.

Luego en el verano, la bailarina demostró su tristeza por la vida de soltero que llevaba el rosarino en Punta del Este y, hasta el día de hoy, sufre cuando se entera algo de quien fue su novio.

Hace casi un mes, circula un rumor del acercamiento de Baclini a la ex novia de Gastón Soffritti, Agustina Agazzani. La nueva pareja fue vista en varios lugares y ellos mismo publicaron algunas fotos de sus encuentros en las redes sociales.

Cinthia Fernández habló sobre la nueva pareja de su ex y dijo: “A mí lo que no me gusta es que me usen, me pareció innecesario el posteo de ella diciendo ‘nos tenemos ganas’. Yo soy re frontal, dije que estoy re enamorada y que estoy haciendo un duelo, esto me re cuesta como le costaría a cualquiera que ve a su expareja con otra persona”, dijo Cinthia en “Hay que ver” ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti.

Y agregó: “Si la piba se le acerca por prensa, es una cosa de ellos. Si ella lo está usando que lo resuelva él. Pero hay cosas innecesarias. Si la piba tiene ganas de ser noticia que se mida, porque a mí me duele”, siguió. “Yo los bloqueé a los dos porque no quiero saber más nada con él ni con ella“, continuó.

“No quiero tener noticias de nada, no por enojo. Basta de ese nombre y de ese apellido, no quiero más nada. No me interesa más”, dijo la panelista de “LAM” (El Trece).

Fue entonces, luego de las declaraciones de Cinthia a los medios, que la modelo Agustina Agazzani realizó un llamativo posteo sobre el amor en su cuenta de Instagram. “El amor sos vos, cuando te brillan los ojos porque lograste eso que tanto te costó. Sos vos, cuando volviste a abrir las ventanas para que entre el sol después de tanta lluvia. Sos vos, cuando decidiste quererte más que nunca. Los ojos brillan cuando por fin entendés que toda luz se enciende por dentro”, escribió misteriorsa.

Y fue por más. “Se asustó tanto que huyó de lo mejor que le podría haber pasado en la vida”, escribió de modo enigmático sobre Martín Baclini.