Mónica Farro golpeada a la salida del teatro en Mar del Plata

Un violento episodio vivió la actriz Mónica Farro a la salida del teatro en Mar del Plata cuando una mujer, que simuló ser una fanática de la vedette, se le acercó y le dio un fuerte golpe en el pecho para luego huir rápidamente.

Horas después del hecho, la uruguaya comentó lo sucedido en “El Run Run del Espectáculo”: “El sábado salí a sacarme fotos con la gente que estaba afuera esperando y cuando me doy vuelta siento un golpe en el pecho que me dejó descolocada. Yo no vi nada, me dijeron que fue una morocha que salió corriendo”, comenzó explicando Farro.

Y agregó: “Estoy cansada de estar en el medio de situaciones y gente loca cuando yo no tengo nada que ver”, se lamentó.

Luego de algunas averiguaciones, Mónica Farro se enteró que la mujer que la golpeó se llama Evelyn y es la ex mujer de su representante Daniel.

Con la confirmación de la identidad, la actriz comentó: “Es una mitómana que no entiende la realidad y tiene problemas con su expareja”, aseguró Mónica, cansada de las polémicas y negó cualquier tipo de relación con su representante: “Es mi amigo, empresario y es representante. Pero yo no tengo nada que ver”, dijo enojada la famosa.

“No sé si hacer una denuncia. Ayer me quedé temblando, me asusta esta situación porque no sé qué puede pasar el día de mañana”, concluyó Farro.