Vicky Xipolitakis se desnudó en la ducha para conmemorar el Día de la Mujer

La mediática Vicky Xipolitakis volvió a ser noticia luego de postear una jugada foto desnuda en la ducha para conmemorar el Día Iternacional de la Mujer.

Junto a la imagen la rubia escribió: "Festejando este hermoso día con un buen baño, sacándome toda la MUGRE de encima", escribió Vicky junto a los hashtags #FelizDíaMujeres y #Unicas.

Por supuesto que la publicación de la hermana de Stefi tuvo muchos comentarios a favor, pero también el posteo generó burlas y enojos, por un lado por los errores ortográficos de la griega que los “hartes” no dejaron pasar.

Noticias Relacionadas Vicky Xipolitakis se hartó de su ex

Además, algunos usuarios y seguidores intentaron explicarle a la vedette que el Día de la Mujer no se celebra ni se festeja, sino que se conmemora: Feliz? Ignorante... no se festeja el día de la mujer. Se conmemora. ¿Sabés la diferencia?", "No entendiste mucho sobre el temita del día de la mujer y su origen ¿no?", fueron algunos de los mensajes.

Hace días, la rubia se enteró que la Justicia falló a favor de su ex marido Javier Naselli desestimando las tres demandas realizadas por la argentina, una de ellas por violencia de género.

Por su parte, el abogado de Xipolitakis, Martín Francolino, había realizado una denuncia penal contra el empresario por incumplimiento de obligación alimenticia, asegurando que el ex marido de la rubia nunca cumplió su obligación que tiene con el pequeño hijo y su ex mujer de pagarle 25 mil pesos mensuales, la obra social y los servicios y expensas del departamento en donde viven.

Quizás la palabra “mugre” de su posteo tenga un claro destinatario…