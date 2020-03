Video: Fede Bal contó que padece una grave enfermedad

"Hola a todos. ¿Cómo están?" Así arranca Fede Bal su relato el video recientemente publicado en su cuenta de Instagram. El actor quiso contar en primera persona a sus seguidores que padece cáncer en los intestinos.

"El sábado en la mañana tuve los resultados de una biopsia, tengo un tumor maligno. Tengo cáncer en los intestinos" detalló el actor con tristeza en su rostro. Y agregó "voy a comenzar un proceso de quimioterapia y pastillas en las próximas 6 semanas" detalló en su video.

"La realidad es que yo lo estoy asimilando, junto con ustedes también. Yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que los haters y la gente que se dedica a molestar hoy me va a dolor mucho más de lo que antes me podía dolor o importar" agregó.

Además recomendó hacerse chequeos de salud porque ayuda a prevenir problemas de fuerza mayor si se tratan con tiempo "también lo cuento porque siento que voy a ayudar mucho a las generaciones jóvenes. Tengo 30 años y yo no solía hacer estudios y es muy importante hacer un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice, empujado por una persona que yo quiero mucho y por mi familia, salva. "El resultado temprano de lo que yo tengo hoy, salva. Y un buen doctor sabe lo que tiene que hacer. Si esto se agarraba con un par de años más, o un tiempo más, el resultado iba a ser otro, distinto".

Más temprano su madre, Carmen Barbieri había declarado “Él se hizo un estudio de rutina como siempre y no dio bien el estudio, porque encontraron cosas que al médico no le gustaron aunque no le preocuparon. Le mandaron a hacer una biopsia. Y el lunes o martes sabremos de qué se trata con los resultados", comenzó diciendo la artista.

