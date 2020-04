El bendito caño de Laurita Fernández

Luego de que la actriz Laurita Fernández regresara de sus vacaciones en Nueva York y cumpliera su cuarentena, en el día 13 abandonó su departamento y se instaló con su novio Nicolás Cabré en su casa de Pilar.

Ante esta mudanza los vecinos de la rubia realizaron la denuncia sabiendo que la actriz venía de pasar unos días en un país de riesgo por lo que no se quedaron callados.

Ante las críticas y comentarios negativos por la violación de la cuarentena por parte de la ex de Federico Bal, la bailarina salió a dar explicaciones: “Tuve que abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edificio justo abajo de mi cocina e inundó a varios departamentos vecinos causándoles serios problemas y empezó a inundar el mío. Hacía tres días que estaba sin agua. Y realmente se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos”, dijo la protagonista de “Departamento de soltero”.

“Llame al 107 y me pidieron espere al día 14 de mi cuarentena por viaje y si no tenía síntomas, que me mude y eso hice. Antes de irme, llamé al 911. Vino la policía, les expliqué lo que pasaba y les pedí que me digan qué medidas debía tomar antes de retirarme. Me dijeron que solicite el permiso para poder circular en la página del Gobierno. Lo hice, me lo aprobaron y además la administración del edificio hizo una carta dejando todo por escrito también”, explicó Fernández.

Luego de todas las explicaciones correspondientes, el programa “LAM” (El Trece) mostró algunas fotos del departamento de Laurita: “Estas son las imágenes del departamento de Laura. Ahí está el caño roto. Se le rompió a un vecino y tres departamentos de ese edificio se quedaron sin agua. Imagínenla encerrada, en aislamiento total, sola y sin agua”, expresó Ángel De Brito el conductor mientras observaban los videos.