El emocionante posteo de Juana Repetto repasando sus días de encierro

Hoy, el du00eda que en algu00fan momento creu00edmos que terminaru00eda... les dejo postales REALES de lo que fue esta primera etapa de #cuarentena ud83cudfe0. Veru00e1n cosas como por ej hijo rompiendo en llanto (llora, se enoja y se frustra MUCHO mu00e1s que lo habitual), nuestro compromiso en la terraza con chori de fondo ud83dudc8d, juego, actividades infinitas que jamu00e1s duran mu00e1s de diez minutos (te lleva mu00e1s tiempo ordenar el QUILOMBO quu00e9 haces que lo que entretuviste al pibe), bailes, mimos extremos, PEGOTE X MIL (quu00e9 difu00edcil va a ser que nuestros niu00f1os puedan volver a acostumbrarse a no tenernos 24/7 #miedo ). Pero en fin, intentando ver el vaso medio lleno (aparte de tener llenas las pelotas ud83dude2c) siento que es una etapa de mucho aprendizaje, crecimiento, reencontrarse con uno mismo y con la familia desde otro lugar. A mi me estu00e1 costando, soy muy social, curto mucho con amigos y demu00e1s... a mi hijo le estu00e1 costando HORRORES no tener sus actividades diarias y el gasto de energu00eda que le generan, mi novio extrau00f1a a su niu00f1a y se fuma al mu00edo mu00e1s intenso que nunca ud83dude0d pero acu00e1 estamos FIRMES, EN CASA a pesar de cualquier cosa. #yomequedoencasa te pido por favor que por el bien de TODOS pero por sobre todo el de nuestros viejos, abuelos, y seres queridos con alguna dificultad en su salud, vos tambiu00e9n lo hagas ud83dude4fud83cudffb