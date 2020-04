Maxi López demandó a Wanda Nara y le pide la tenencia de sus hijos

Luego de que Wanda Nara se trasladara nuevamente a Italia junto a su esposo y familia, su ex Maxi López estalló de furia por poner en peligro a sus hijos por el avance del coronavirus.

Noticias Relacionadas Wanda Nara mostró su casa de Italia

Padre de Valentino, Constantino y Benedicto el futbolista escribió en sus redes sociales un mensaje directo para Wanda: “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”.

Noticias Relacionadas Maxi López valoró lo que Wanda Nara hizo por sus hijos

Y agregó: “¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”.

En el programa “Intrusos” (América) informaron que López decidió demandar ante la Justicia a su ex mujer y pedir la tenencia de sus hijos.

Sobre este pedido, Adrián Pallares dijo: “Esta mañana hablé con Maxi y me contó, además de mandar la documentación al respecto, que va a pedir la tenencia de los hijos que tiene con Wanda a partir de las próximas horas y durante el período que dure la cuarentena en Italia”.

El periodista agregó: “Maxi calcula que va a seguir hasta la primera semana de mayo la cuarentena en Italia así que quedan 50 días por delante y él quiere la custodia, que es algo inédito”.

Por su parte Wanda convocó a su abogada Ana Rosenfeld quien dijo sobre el pedido de tenencia por parte de López: "Wanda no incumplió el protocolo y fue la primera en irse de Lombardía cuando empezó a arremeter el coronavirus, y volvió ahora que Francia indicó que era posible volver. Entre Milán y Lago di Como, eligió Lago di Como, y viajó por vía terrestre para llegar allí. Que Maxi pida lo que quiera, con los antecedentes que tiene tanto en Argentina como Italia con el pago de alimentos y las visitas, no va a lograr nada".