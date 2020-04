“Nació el amor en el noticiero”: el romance secreto en medio del coronavirus

View this post on Instagram

Feliz de haber sido moderadora en @she.festival y de acercarme a mujeres que son inspiraciu00f3n pura @ferbolagay @luli.invierte @mujer_financiera La magia es de ud83dudc87ud83cudffcu200du2640ufe0f: @lucianocastro1 ud83dudc84: @marularroque y el vestido increu00edble de @salsipuedesbsas #Emprendedoras #Dreams #Finances #Joy #passion