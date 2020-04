“Terrible quedarse sin trabajo” dijo Adrián Pallares por el cierre de Pronto

Este martes sorprendió la noticia del cierre de la Revista Pronto luego de 24 años al servicio del espectáculo. El envío que era dirigido por Christian Banett pertenecía a la empresa Publiexpress S.A, de Eduardo Lerner.

Pronto era la más vendida del país, con una circulación neta pagada (según datos del IVC) de 39 mil ejemplares, por delante de las históricas Caras y Gente.

Los redactores se enteraron de la situación horas después de la impresión de la última edición. "Hoy a la tarde estaba así. Escribiendo notas para revista Pronto. Con mi hija en brazos. Feliz. Unas horas después me informaron que Pronto ya no existe más. Adiós trabajo. Despedido en medio de una pandemia. Ya lloré. No me voy a dar por vencido. Te lo prometo, hijita", escribió Matías Ayrala, uno de sus periodistas.

Hoy a la tarde estaba así. Escribiendo notas para Revista Pronto. Con mi hija en brazos. Feliz. Unas horas después me informaron que Pronto ya no existe más. Adiós trabajo. Despedido en medio de una pandemia. Ya lloré. No me voy a dar por vencido. Te lo prometo, hijita. pic.twitter.com/8K0LrOEtXe — Matías Ayrala (@MatiasAyrala) March 31, 2020

Sobre este tema, Adrián Pallares y Jorge Rial hablaron del tema en “Intrusos” (América) y lamentaron la noticia que se conoció primero en las redes sociales y luego se hizo oficial.

Solidarios con sus colegas Rial y Pallares los periodistas comentaron que hay entre 50 y 100 familias que dependen de la revista fundada por Lucho Avilés y Rial recordó cuando competían con la Revista Paparazzi para ver quién vendía más ejemplares.

"Sorprendió ayer en las redes sociales", lamentó Pallares sobre el anuncio de los trabajadores. "De la noche a la mañana han decidido", agregó el periodista, recordando que la crisis en la prensa escrita es de larga data.

"Es mucha gente que se mueve que va a quedar sin trabajo. La verdad que es una noticia pésima, horrible en este momento quedarse sin trabajo, es lo peor que te puede pasar", agregó el conductor de piso de Intrusos.

Gracias por todo el aluvión de amor que no paramos de recibir con mis compañeros de @Revista_PRONTO. Perdón por no contestar a cada uno pero entenderán el desborde de la situación. Quienes me conocen bien saben que amo Pronto y lo muchísimo que significa en mi vida uD83DuDC94uD83DuDC94uD83DuDC94 — Nicolás Peralta (@peralta_nico) March 31, 2020

"Durante mucho tiempo fuimos rivales Pronto y Paparazzi, las dos revistas más leídas del país. Y nos sacábamos chispas;

hemos llegado a vender 200 mil ejemplares, hoy apenas rozaban 30 mil", le comentó Rial al panelista.

"Lo lamento muchísimo, les mando un abrazo grande a todos los compañeros colegas y amigos de Pronto porque no es un buen momento para quedarse en la calle", agregó el conductor de Intrusos ante la mirada atenta de Pallares.

Nicolás Peralta, tal vez el nombre más popular entre los que formaban parte del semanario, también expresó su angustia: "Gracias por todo el aluvión de amor que no paramos de recibir con mis compañeros. Quienes me conocen bien saben que amo Pronto y lo muchísimo que significa en mi vida".

Este martes los periodistas emitieron un comunicado de prensa y apuntaron contra los dueños de la empresa por la drástica decisión que tomaron: "Los dueños Eduardo Lerner y Abel Nahon, quienes intentan aprovechar la tragedia que vivimos todos los argentinos con la pandemia del COVID-19 y el aislamiento preventivo y obligatorio, para despedir a más de 80 trabajadores con indemnizaciones a la baja", fue uno de los reclamos de los trabajadores que ahora quedaron en la calle.