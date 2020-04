¡La vecina de Cinthia Fernández la quiso c… a trompadas!

Esta semana Cinthia Fernández acusó a sus vecinas de haberse quedado con una caja con productos cosméticos que era para ella y que el correo se había equivocado al colocar la dirección.

La panelista de “LAM” (El Trece) compartió un escandaloso video del momento en que fue a reclamar sus productos y sus vecinas le comentaron que ya los habían usado.

Casualmente la hija de la denunciada por Cinthia es una reconocida DJ de Buenos llamada Yaz Asbún y la joven también salió a responderle a la ex de Baclini.

A través de videos compartidos en Instagram, la DJ comentó: "Bueno, me acabo de despertar así que imagínense lo mucho que me importó lo que salieron a hablar a la mañana y todo lo que dijo mi vecinita, no pude dormir", comenzó la DJ.

"Salgo a hacer este video porque la verdad es que me hablaron de todos los canales. Y yo soy una mina empresaria, tengo estéticas, soy DJ y me va muy bien en lo que hago. O sea, no necesito robar nada y menos mi vieja", continuó la joven.

"Estamos acostumbradas a que nos lleguen cosas todo el tiempo, productos… pero bueno, esas son cosas que ustedes nunca entenderían. Pero obvio que voy a salir a defenderme porque lo único que quiere esta mina es que hablen de ella. Chicos, hizo una denuncia a otro vecino porque tenía la pileta sucia. Ella lo único que sabe hacer dentro del barrio es hacer denuncias y denuncias por lo que sea", agregó.

Por último, Yaz dejó un claro mensaje a su vecina del country: "Y Cin, yo no te quiero cag… a trompadas porque yo no soy tan negra como vos".

¿Se quedará callada la pequeña Cinthia o responderá?