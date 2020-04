Flor Jazmín Peña contó su primera vez con su novia Magalí

Luego de hacerse conocida por resultar ganadora, junto a Nicolás Occhiato, del “Bailando 2019”, Flor Jazmín Peña ya está instalada en el ambiente artístico argentino y ya no oculta sus preferencias sexuales que tantas críticas le trajeron.

En pareja con la Instagramer Magalí Tajes, desde el año pasado la bailarina se animó a responder todas las preguntas de sus seguidores en un vivo que duró más de dos horas y del que participó su novia que no se encuentra con ella compartiendo el aislamiento.

Al comenzar Peña habló sobre su actual amor y dijo: "Fue un viaje de ida. Me atravesó. Me habían gustado minas antes pero no las dejé cruzar. Con Maga me pasó algo muy fuerte. Es esa persona que te hace sentir muy wow. Me fui hasta de mi casa. Cuando un amor es tan grande es imposible de explicar, las palabras limitan".

Sorprendida por las palabras de su novia Tajes exclamó: "Nunca me dijiste esto que lindo, no lloro porque hay 40 mil personas mirándonos nomás. Y en cuanto a mí, digo que me enamoró lo buena y dulce que es", dijo Tajes.

Sin pelos en la lengua la pareja se animó, incitadas por sus fanáticas, a contar alguna anécdota sexual inolvidable: "Un día tenía la casa para mi sola y organicé una cena. Le armé un camino de bombones que terminaba en su regalo y le compré una chocotorta, que es su torta preferida", contó la bailarina y agregó: "¡Terminamos cog... con la chocotorta en la cama de tu amiga! La sábana con chocotorta, el acolchado con chocotorta", agregó Tajes. "En ese momento estaba muy creativa. Le puse chocotorta en las tetas. Paraba para masticar, seguía, paraba para masticar, seguía. Probábamos muchas cosas”.

Flor Jazmín Peña contó, en algún momento, que parte de su familia le había quitado el saludo cuando se enteró de sus preferencias sexuales, pero sin hacer caso la ganadora de “Showmatch” se dejó llevar por su corazón y se acercó a Tajes.

Sobre cómo se conocieron Peña contó: "Le escribí un mensaje privado en Instagram. 'Hola Maga, cada vez que veo uno de tus videos siento la imperante necesidad de invitarte a tomar algo'". Doce minutos después Magali le contestó "cuando tengas sed avisame y tomamos algo".