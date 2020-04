Rodolfo Barili indignado con la joven que se metió en el baúl de un auto

Nadie podía entender el irresponsable accionar de la modelo Agustina Princeshe quien intentó violar la cuarentena para ir a ver a su novio, pero en el camino ella misma contó su odisea a través de las redes sociales.

La joven, además de violar el aislamiento mintió al personal policial pero fue descubierta.

En su cuenta de Instagram Princeshe comentó: "Me escoltaron hasta cerca de mi casa porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi. Solo que ahora pasé el control porque estoy metida en el baúl del taxi. Gente, ¡en el baúl me metí! Cristian, mirá lo que hago por vos”.

El caso no tardó en aparecer en los medios de comunicación y el periodista Rodolfo Barili en el noticiero de Telefé no tuvo piedad con la joven al comentar la noticia: "Es una estúpida. ¡Por Dios! Hay que ser estúpida. Perdón. La policía que tiene que estar cuidándonos a todos, llevándote a tu casa. Vos haciéndote la tarada y transmitiendo por internet que sos una viva bárbara. Te quedó una causa penal y ojalá pagues por eso, porque todos nosotros, los médicos, los enfermeros y los policías, que están en primea línea, están enfrentando el virus. ¿¡Creerse, en este momento, que haciendo eso sos vivo!? Me das pena. Me das mucha pena. Ojalá tengas a alguien cerca tuyo que te diga: 'Che, en este momento no da'. Nos ponés en riesgo a todos", dijo el conductor, molesto por la incomprensible actitud de la joven.