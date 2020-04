Edda Bustamante y sus días de aislamiento en San Juan

Luego de que el presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo y luego la extendiera en dos oportunidades, la actriz sanjuanina Edda Bustamante habló con Canal 13 y relató cómo pasa sus días lejos de Buenos Aires junto a su hermana Negrita Bustamante en Pocito rodeada de naturaleza y aire libre.

Sobre sus días de encierro la actriz dijo: “En estado alfa o sea muy para adentro muy tranquila, viviendo el día a día y agradeciendo en la situación en que estoy con privilegios humanos, espirituales y paz en el hogar”.

Acerca de su decisión de estar en San Juan Edda manifestó: “Yo me vine a San Juan antes del decreto pues hice paneo de situación mundial y me di cuenta que no había otra solución que la que se tomó y entonces rajé a tiempo pues Capital Federal me estaba ahogando”.

“Mi hermana me llamó una semana antes del decreto de cuarentena y me invitó a venir a su casa a San Juan para estar las dos acompañadas y, mi amigo personal, Miguel Ángel Alessi también me alertó de lo que se venía y entonces hice valijas y rajé a para acá”.

En la rutina diaria de Edda Bustamante, la actriz comentó que, además de compartir el aislamiento con su hermana Negrita, también esta Roco un bóxer y un gato llamado Bartolo. Comparten mucho tiempo al aire libre en el enorme parque que tiene la casa compartiendo el humor típico que caracteriza a las hermanas Bustamante.

“Las dos sabemos vivir y exprimir con humor lo de todos los días. Somos dos creativas de las pequeñas cosas inesperadas, simples, que enriquecen tus momentos”, dijo Edda hablando de la excelente relación que la une a su hermana.

En relación a realizar alguna actividad relacionada al entrenamiento físico la actriz dijo: “Cuando tengo tiempo libre soy la mejor para SIN HACER NADA… Amo la ley del menor esfuerzo mental y físico. Me declaro, además, una mentirosa conmigo misma... o sea: me prometo que haré zumba para entrenar un poco y cuando llega el momento si tengo ganas de pan con manteca pues ¡ADIOS ZUMBA! y me bajo panes y panes con manteca y mermelada, feliz y CERO ROLLO; cambio plan y sigo a mi aire”.

Consultada sobre si es adicta a las redes sociales en este tiempo especial Edda dijo: “En redes soy muy vaga pues JAMÁS me he atado a la tecnología como dinámica social; cierro celu días enteros (no sólo en este momento: en Buenos Aires también) y la compu duerme y en total y absoluto silencio leo, leo y leo y leo”.

Amante de la noche para meditar o simplemente disfrutar del silencio, Edda Bustamante se describe a sí misma como compañera y dice: “Creo que como compañía no debo ser encantadora ni nada de eso: soy silenciosa, impaciente cuando salgo de mi mundo interior, y sé que mi total brillo salta en mi trabajo y no en la vida cotidiana. Siempre he tenido la impresión que fuera de mis parejas (a quienes he mimado demasiado!) convivir conmigo no debe ser fácil por mi ostracismo sin dejar de lado que soy compañera para todas las tareas de la casa y pongo el hombro a lo que venga”, dijo la sanjuanina.

“Soy Ángel y soy Demonio y ahí creo, que está mi encanto oculto…soy alguien parecida a la cebolla: capas y capas y quizás con la última que sacas... lloras”.

Disfrutando de los días soleados de San Juan, Edda y su hermana Negrita continúan compartiendo un encierro fraternal, distinto, íntimo que seguramente fortalecerá ese vínculo especial: “Y así pasamos cuarentena sin aburrirnos, alertas, mirando lo bello de la naturaleza y sintiendo que cada día se hace más corto y en cualquier momento una semana se nos juntará en un atardecer, cayéndonos encima”.