El Pocho Lavezzi está de estreno: tiene novia nueva

Cuando todos ya están cansados de la cuarentena obligatoria por el avance del coronavirus, el Pocho Lavezzi no la está pasando tan mal porque comparte el aislamiento con su nueva y escultural novia.

La chica en cuestión se llama Natalia Borges, una reconocida modelo brasileña con quien fue visto el futbolista ex de Yanina Screpante.

La relación entre el argentino y la rubia al parecer comenzó hace poco más de un mes y decidieron cumplir juntos la cuarentena en Saint Barth, una de las islas más lujosas del Caribe.

Según rumores, la bella Borges es la ex novia de uno de los amigos de Lavezzi y, a pesar de que intentaron mantener oculto el romance, ellos mismos compartieron algunas fotos por separado en las redes sociales pero usando el mismo sombrero, detalle que evidenció que están juntos.

No es la primera vez en el ámbito del fútbol que un amigo comience una relación amorosa con la ex de un colega. Uno de los casos más resonantes fue el matrimonio entre Mauro Icardi con Wanda Nara tras su divorcio con Maxi López y ese acto quedó denominado “icardiada”.

La ex de Lavezzi, Yanina Screpante luego de mantener una larga relación con El Pocho, volvió a apostar al amor: “Después de haber estado ocho años en pareja, no quería saber nada de estar con alguien hasta que lo conocí. Lo único que le pedí al universo me lo trajo”, dijo la modelo argentina.