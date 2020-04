La claustrofóbica cuarentena de Martín Bossi

El humorista Martín Bossi está en su casa realizando la cuarentena como millones de argentinos, pero pertenece al grupo de aquellos que les cuesta más el encierro por ser claustrofóbico. Si bien el artista aclaró en una entrevista que brindó para Radio de la Ciudad de Buenos Aires que “tampoco soy un claustrofóbico extremo”, dijo que “esto es sobrevivir, no es vivir”.

“Hay que ser muy inteligente, es un juego de ajedrez diario en el cual hay que sobrevivir", aseguró el humorista en la entrevista con el programa Agarrate Catalina. El actor sostuvo que hay que ser inteligente en la alimentación. Sin embargo, Bossi sostuvo que es un privilegiado en esta cuarentena por tener una heladera con comida y un balconcito en el que estiro las piernas.

El humorista expresó que la privación es muy difícil, "si bien es una privación con contenido porque estamos cuidándonos y cuidando a los demás". Además, el imitador recurrió al humor para salir de su angustiante confesión: “Estoy absolutamente solo hace 25 días. Estoy teniendo una relación con el escobillón. Hace dos días tuvimos... no sexo pero tuvimos como un acercamiento. Ahora estamos distanciados porque hay una lámpara que me está mirando con mucho cariño. Y hasta me están contestando algunos objetos ya”, dijo en tono de broma.

En cuanto a la suspensión de la obra teatral Kinky Boots, Bossi lamentó que “fue muy fuerte, es toda una experiencia estar trabajando en un proyecto al que le puse un año y medio de trabajo y, de repente, estar encerrado en tu casa sin trabajo, es muy difícil”. El actor señaló que “hablo siempre con Ricky Pashkus, y la idea es volver porque es un estreno que duró siete semanas”, aunque seguramente ya sea para la temporada 2021.

Bossi manifestó que al volver a regularizar la vida en la Argentina, si se hacen las cosas bien y se sigue el mismo camino, “se volverá a la actividad y a reconstruir este mundo y nuestro país. Ojala sea pronto”