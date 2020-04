Ludovica Squirru anticipó el coronavirus en octubre de 2019

Luego de que en estos días se viralizara un video en donde las astrólogas Jimena Latorre y Lourdes Verón vaticinaran un 2020 lleno de viajes y gente disfrutando en las calles, la reconocida astróloga especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru fue la única que anticipó la llegada de la pandemia a Argentina.

El 11 de octubre de 2019, durante la presentación de su libro, Squirru adelantó una imagen muy cercana a lo que se puede ver ahora en las calles argentinas.

Fue el periodista Reynaldo Sietecase quien se encargó de recordarlo en su programa “La Inmensa Mayoría” (Radio Con Vos) y en comunicación con la astróloga dijo: "Yo quiero destacar a los que aciertan y hacen el laburo bien" y emitió el fragmento en donde se hace la predicción en octubre del año pasado.

En el audio de escucha a Squirru decir: "Va a ser duro, va a ser durísimo... Van a haber mínimo nueve, ocho meses en los que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane (las elecciones presidenciales), el que salga... estamos todos en el Arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica, no. Hablemos cómo estamos como seres humanos".

Nuevamente en contacto con la especialista radicada en las sierras de Córdoba, Sietecase resaltó el acierto de la predicción y Ludovica agregó: "Nosotros estamos viviendo el cambio de ciclo literal que anuncian las profecías chinas, hindúes, mayas. Es como la caída de Babilonia, que cayó por los excesos de todo tipo. Mirá como está New York que es el centro del mundo. (...) Esto se llama purificación planetaria, e iba a pasar con el coronavirus o con una guerra nuclear porque hay mucha gente en el planeta, y no hay suficientes alimentos y lo vemos con los migrantes a los que discriminan en las fronteras. En todos los ciclos hubo grandes purificaciones, ¡y no sabés lo que se va a mover la Tierra este año!", adelantó.

"Esto es la lava de un volcán que está va a generar cambios en la economía y en la dirigencia. Van a surgir dirigentes que tengan coherencia, y van a empezar a caer todos estos (Donald) Trump, (Jair) Bolsonaro y Boris Johnson. Este coronavirus se va a llevar a gente que esté 'a punto caramelo'. Hay gente que está con ganas de morir porque no hay un mundo que te dé alegría y el hecho de que cierren las escuelas quizá sea un momento para reflexionar los nuevos planes educativos para prepararse sobre el mundo que viene, sin tanto videogame", concluyó.

