Michael Bublé y el supuesto maltrato a Luisana Lopilato en un vivo de Instagram

Como es su costumbre desde la llegada del coronavirus, la pareja formada por Michael Bublé y la argentina Luisana Lopilato realizan transmisiones en vivo para sus fans a través de sus redes sociales como una forma de que el encierro se haga más liviano y contar un poco de sus vidas.

Este fin de semana un video del cantante con la actriz encendió las alarmas luego de que se observaba una extraña actitud por parte del canadiense.

En un momento de la transmisión se ve al músico apartar a su esposa empujándole el brazo y luego agarrando el codo de Lopilato con fuerza para finalmente abrazarla y comenzar el contacto con sus seguidores.

Instalada la polémica y los comentarios negativos para Bublé en las redes sociales, Lopilato salió a defenderlo y dijo: “Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas sobre quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo!”.

También la hermana de la actriz, Daniela, salió a hablar de la extraña situación y dijo: "Por si no queda claro... La verdad es que hay gente que parece que no le gusta ver a las familias felices. ¿Por qué no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro? Y ahora que tienen tiempo en vez de hacer eso se fijan en ustedes, que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos algo más llevadero", expresó la nutricionista y agregó: "¿Qué les pasa a todos? ¿Realmente les está afectando el aislamiento y asumen cosas que no son? Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan... Mientras, ustedes sigan brillando y haciendo felices a las personas que se lo merecen", dijo la hermana de Luisana como un mensaje para su hermana y su cuñado.

También, quien se sumó a la polémica fue el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli quien comentó: “Horrible lo de Bublé con Lopilato. Hay muchos vídeos donde se ve que la intimida y la maltrata”, aseguró en Twitter.

Además, reveló más información que le llegó de la relación a la pareja: “Yo conté, palabras más, palabras menos, cómo le prohibió participar de “Casados con Hijos” si se postergaba. Hay un trasfondo de denigración en el valor de la mujer. La trata como el Pastor Giménez”, cerró, contundente.