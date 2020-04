La valija misteriosa: Ángel De Brito le respondió a Marcelo Tinelli

Este lunes explotó un escándalo que involucró directamente a Marcelo Tinelli porque, al parecer, el conductor quien está instalado en Esquel junto a su familia, se hizo llevar medicamentos y alimentos desde Buenos Aires a Chubut en un vuelo sanitario.

El primer medio en acusar al conductor fue Clarín, diario del multimedio para el cual trabaja Tinelli, que en una extensa nota explicó cómo el conductor se hizo llevar medicamentos hasta Chubut en un envió en avión.

Molesto con lo que se estaba diciendo, Tinelli rompió el silencio en el programa radial de Luis Novaresio y dijo: "Desde que vine a Esquel se dicen muchas mentiras. Me pareció muy raro este ataque sistemático", indicó el empresario y agregó: “Desde Clarín me tratan de pelot... desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto”, lamentó Tinelli.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Novaresio910 | @cuervotinelli: "Supongamos que uno puso una vez que rompí la cuarentena, bueno, puede pasar. 'Pelotudo' un día, 'pelotudo' otro día... siempre del mismo medio. ¡Es permanente el tema!” con @luisnovaresio uD83DuDCFB | #YoMeQuedoEnCasa — Radio La Red AM 910 (en uD83CuDFE1) (@radiolared) April 13, 2020

En medio de los problemas que aquejan al conductor, éste aprovecho para enviarle un mensaje a uno de sus jurados de “Showmatch” (El Trece) Ángel de Brito a fin de felicitarlo sobre las excelentes mediciones de audiencia que tiene “LAM”.

Considerado por algunos como un intento de Tinelli por “lavar” su imagen, lo que más sorprendió fue la escueta respuesta del destinatario quien sólo respondió: "gracias, Marcelo", junto a algunos emojis.

Los que no se quedaron callados fueron los usuarios de las redes sociales quienes no tuvieron piedad a la hora de contestarle a Marcelo Tinelli: "Felicitaciones lo decís para que Ángel ni te bardée, la verdad te creía más inteligente y pensar que siempre te veía. Qué decepción", comentó un usuario. "Valijero" y "¡Y la valija", fueron otros de los mensajes negativos que recibió el conductor. "¿Cuántas veces has ganado en el rating,y ahora recién te felicita? Jajaja, tratando de lavar la imagen", comentó alguien más.