Laurita Fernández se quedó nuevamente sola

Laurita Fernández dejó a Nicolás Cabré y volvió a su departamento luego de que arreglaran el caño de agua que estaba roto.

La mudanza de la bailarina a la casa de su novio en Pilar enojó a sus vecinos que la denunciaron por violar la cuarentena obligatoria luego der regresar de sus vacaciones en Nueva York.

La actriz compartió el arreglo de su casa en sus historias de Instagram: "Aleluya, ¡habemus agua! Gracias. Ocho horas estuvo laburando el plomero. Ahora tengo que limpiar todo, lo cual me parece un planazo".

Fernández estuvo compartiendo la cuarentena con Cabré hasta el domingo pasado, cuando el actor ex de la China Suárez, fue echado de un supermercado porque fue con su hijo Rufina. Consultado luego por el percance Cabré dijo que no tenía con quién dejar a la menor y por eso la llevó con él.

Obviamente la ausencia de su novia le complicó la cuarentena en compañía de la menor y ante la necesidad de alimentos.

A través de sus redes sociales, la ex de Federico Bal reflexionó acerca de la cuarentena y dijo: "Todos los días me armo una rutina de cosas para hacer y los días se llevan mejor, aunque tengo mis momentos de ansiedad, porque soy muy inquieta. Me agarra mucha angustia también, por lo general cuando veo las noticias y veo imágenes de los médicos y enfermeros y todo lo que está pasando. Me permito llorar y dejar fluir las emociones que van apareciendo”. Una semana después, Laurita Fernández se preguntó: "¿No les pasa que hay días que la llevan bárbaro y otros se sienten para el orto?".