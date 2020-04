Adabel Guerrero atacó a sus seguidores por acusarla de violar la cuarentena

Adabel Guerrero quiso compartir con sus seguidores de Instagram el festejo del cumpleaños número dos de Lola, la hija que tiene con su pareja, Martín Lamela, en plena cuarentena. Y, junto a una secuencia de fotos en las que se ve a la pequeña soplando las velitas junto a sus padres y a sus hermanitos, Valentino y Thiago, fruto del primer matrimonio del vendedor de autos, le dedicó un tierno mensaje.

“¡Feliz cumple, amor mío! ¡Festejando junto a tus hermanos! Somos poquitos pero hay mucho amor. Los tíos y primos también estuvieron por videocámara cantando el feliz cumple. Que los cumplas muy feliz. ¡Te amamos!”, escribió la bailarina.

Sin embargo, al ver las imágenes publicadas por Adabel, sus seguidores notaron algo extraño y comenzaron las especulaciones. Según algunos comentarios, la bailarina habría blureado las fotos para borrar el reflejo de la persona que sacaba las fotos y que, según ellos, era Claudia Escobar, la ex mujer de Lamela, con quien se sabe que Guerrero tiene una excelente relación. Así que la acusaron de haber roto el aislamiento social obligatorio.

Por otra parte, ignorando que el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández contempla tanto el desplazamiento de personas para la asistencia de mayores como el traslado de niños de padres separados, muchos cuestionaron la presencia de los hermanos de Lola en la casa de Guerrero.

“¿Che, si están todos en la foto quién la sacó?”, “Tengo captura de pantalla y era una mujer rubia quien sacaba la foto. No subestimes a la gente ahora que sacaste fotos y blureaste el fondo”, “Se caga en los demás y encima después no quiere que le digas nada”, “Hagan zoom en la foto y se ve a la señora, tiene un saco rosa o algo así”, “Esos chicos están haciendo la cuarentena con vos? Mmmm...Todo mal", fueron algunos de los mensajes que recibió Adabel.

Intentando explicar la situación, la bailarina respondió que “la foto la sacó el otro hermano”, en referencia a Juan Cruz, aunque bien podrían haberla tomado con una cámara automática. Pero, al ver que los agravios no cesaban, grabó un video con su descargo y lo compartió por la misma vía.

“Estoy un poco más calmada, porque me indignaron bastante los comentarios que recibí en el cumpleaños de mi hija, Lolita, porque sus hermano vinieron a saludarla. Quiero que sepan que es completamente legal. Una resolución del Gobierno dice que los padres separados tienen derecho de llevar o traer a los hijos a la casa del otro progenitor”, comenzó diciendo Guerrero.

Y continuó: “Me dolieron muchísimo los comentarios que recibí en la fotos del cumpleaños de Lola. Me hicieron muy mal, porque estaba en todo mi derecho. Con la ex mujer de Martín habíamos decidido que los nenes iban a ver a su papá el día del cumpleaños de Lola para soplar juntos las velitas, ya que no se veían desde que arrancó la cuarentena”.

Cabe destacar que, más allá de la obligatoriedad de tomar recaudos contra el contagio del COVID-19, Adabel siempre reconoció ser una “obsesiva” con respecto a la sanidad de su hija. De hecho, cuando Lola era una recién nacida, entró en crisis porque quería que su marido se desinfectara cada vez que entraba a la casa.