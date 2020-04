Bebe Contepomi contra los haters por su video viral

En la mañana del jueves, Bebe Contepomi expresó en su programa de radio: “Soy trending topic del mundo mundial por diez segundos de mi video con J Balvin”. El conductor de "Todo lo demás también" en FM Mega 98.3, habló tras la repercusión que tuvo un el fragmento de su entrevista con el cantante de reggaetón en la que se lo ve mover su mandíbula frenéticamente, motivo por el que muchos usuarios de las redes sociales lo señalaron e insinuaron que podría haber estado bajo el efecto de drogas y/o estupefacientes que lo hicieron reaccionar de esa forma. Pero con mucho humor, el conductor explicó por qué hace esas gesticulaciones y dijo que no le interesa para nada lo que digan de él en Twitter y otras plataformas.

Noticias Relacionadas Video: El extraño gesto del Bebe Contepomi que las redes no le perdonaron

“Cortan diez segundos, y yo, que tengo varios tics, me los vi todos. Rascada de pelo, boca, nariz, todo. Mi rascada de pelo es como de emoción y alegría. Está la mandíbula, como siempre, y también rascada de pómulo. Hoy me levanté siendo tendencia”, reconoció el periodista en diálogo con Juan Di Natale, quien también se sumó a las bromas diciendo que es una buena noticia “que haya podido dormir”.

“Hay gente que lo celebra, que aprovecha para bardear y también quienes se preocupan por vos, Bebe”, le indicó Di Natale a su colega, mientras la musicalización del programa pasó a ser Espejo roto, de Guasones, y otras canciones a las que se le adjudica la alusión a los excesos y el consumo en sus letras.

Noticias Relacionadas Inesperado: Coronavirus positivo en un bebé de 6 meses

“Es divertido, pero de repente algunos se ponen gorras y violentos. Me chupa un huevo, pero a mi mujer, que le gustan las redes, me dice 'No leas mi amor'. ¡No las leo cuando me dicen cosas lindas! ¿Las voy a leer cuando me dicen cosas feas?'”, aseguró el conductor de La Viola, y luego afirmó estar sano y que incluso habló con Andrés Calamaro sobre las acusaciones que recibió sobre consumir droga.

“Si fuese verdad, tremenda la gorra de la gente. Igual parece que solo vieron falopa en las películas de Hollywood”, fue el mensaje de Calamaro que recibió el columnista de Canal 13 y TN. Además, el conductor publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer a quienes le brindaron mensajes con buena onda tras la viralización de su video.