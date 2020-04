¡Carísimo!: Jorge Rial reveló cuánto costó el taxi aéreo de Tinelli

Este miércoles el conductor de “Intrusos” (América) Jorge Rial dio detalles del traslado de los medicamentos para Marcelo Tinelli, instalado en Esquel con su familia desde el 19 de marzo y reveló la alarmante cifra de cuánto pagó el conductor de “Showmatch” por el avión sanitario de Buenos Aires hacia el sur del país.

Luego de varias informaciones se supo que el medicamento era para Candelaria Tinelli quien está realizando un tratamiento que no puede suspender.

“Tinelli estuvo así una semana y ya tenía esos medicamentos aprobados por la prepaga, pero como no aparecía ningún viaje al sur, él llamó y pidió el avión con los medicamentos, y del otro lado le dijeron que tenía que ser un vuelo sanitario y/o humanitario”, comenzó a relatar Rial.

Luego agregó: “le contestaron ‘vamos a seguir el protocolo y hablar con la ANAC’. Hasta ahí todo bien. El vuelo costó 11.400 dólares, más o menos. Un vuelo que fue y vino en el día. Pidieron el permiso y se especificaron que eran medicamentos”

“Luego de que ANAC lo aprobase y de la declaración jurada, le dieron el okey. Hasta ese momento, nadie había invocado el nombre de Tinelli, porque además como esos vuelos tienen prioridad nadie anda pensando que están usando un avión porque sos un hijo de puta que lo quiere para llevar una Play Station. Entonces se lo dan”, comentó Rial.

“Sale a las 10 de la mañana del día 10. Llega 12.10 a Esquel, a la 1 vuelve a salir y a las 4 de la tarde regresa a Buenos Aires. Acá a mí me surge una duda. El tema es… ¿solamente la palabra de la empresa y la declaración jurada sirven como garantía de que llevaron medicamentos? Llamé y me dijeron que sí, pero este es el primer contraste, porque me cuentan que cuando se hacen estos pedidos se adjunta el detalle de lo que se lleva. Me dijeron que en el 90% de los vuelos sanitarios, te piden el detalle. En este no lo hicieron”, aclaró el conductor.

En el programa Rial también relató que estuvo en contacto con la vocera de la ANAC quien le dijo: “Nosotros nunca pedimos el detalle porque estaríamos violando el secreto médico, no podemos preguntar lo que llevan. Es por eso la declaración jurada, prevemos cualquier problema posterior y así la empresa de aviación se hace cargo de lo que llevan”.