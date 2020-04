Isabel Macedo en su peor momento con Juan Manuel Urtubey

View this post on Instagram

Ojalu00e1 pudiera encontrar las palabras exactas para transmitirles lo que siento... Cuando empezamos a escuchar que hablaban del #coronavirus no digo que lo subestimu00e9 , pero si creo que en algu00fan punto no podu00eda darme cuenta de lo grave que era. Su00f3lo hasta que el nu00famero de personas infectadas empezu00f3 a crecer con mucha velocidad . Ya vamos #6dias sin salir de casa. Acu00e1 empezaron cerrando los jardines, colegios y universidades, dps cerraron bares, restaurantes, boliches, no hay misa, cerraron todos los centros comerciales, no hay un alma en la calle. Salvo la gente que va al mercado y a la farmacia. Se respeta mucho la distancia. A la farmacia entra uno y todos los demu00e1s hacen fila afuera ( un metro de distancia entre cada uno de la fila) parecu00edan medidas exageradas, hoy creo que se quedaron cortos... #yomequedoencasa #nosotrosnosquedamosencasa #quedateencasa ud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb