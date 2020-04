Nicole Neumann y su tapa de revista “anti diva”

View this post on Instagram

Ph @jvdasberra Fotu00f3grafo de la ostia a nivel mundial!Un honor para mi esta producciu00f3n a distancia ud83dude4c #wearmaskud83dude37 #TheFashionOfTheFuture ud83euddbeud83dudc8bud83eudda0 Make the #quarantine worthwhile. I decided to create these #scifi images inspired by a post apocalyptic scenario where we all need to wear special armor to survive on our own planet, as today we need to wear a mask. I hope that, after all that is happening right now, we can understand that if we take care of our environment, our own environment will take care of us, living in a perfect symbiosis. Haz que la #cuarentena valga la pena. Decidu00ed crear estas imu00e1genes de #scifi inspiradas en un escenario post apocalu00edptico donde todos necesitamos usar una armadura especial para sobrevivir en nuestro propio planeta, ya que hoy necesitamos usar una mu00e1scara. Espero que, despuu00e9s de todo lo que estu00e1 sucediendo en este momento, podamos entender que si cuidamos nuestro medio ambiente, nuestro propio medio ambiente nos cuidaru00e1, viviendo en una simbiosis perfecta. Bendiciones. #apocalipticfuture #savetheearth #earth #virus #coronavirus #ud83eudda0 #helmet #protection #protectionmaskud83dude37