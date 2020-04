¿Alcoholismo? Cande Tinelli y la extraña enfermedad que sufre

Con la polémica aún candente por los medicamentos pedidos por Marcelo Tinelli para que se los llevaran a Esquel en un taxi aéreo que le costó más de 11 mil dólares, ahora se están conociendo algunos datos sobre quién sería el destinatario de la medicación.

Mientras que todos los medios de comunicación intentan encontrar una explicación de lo que se generó a partir del envío de la valija desde Buenos Aires a Esquel y la intencionalidad del diario Clarín por dejar en evidencia al conductor, se supo para quién es la medicación enviada.

Este jueves se descubrió que Candelaria Tinelli tiene una enfermedad, aún no precisada, que requiere de medicación constante y, que al extenderse la cuarentena, Tinelli debió salir a buscar el remedio que su hija no puede dejar de tomar diariamente.

Lelé, como es conocida también Cande, salió a defender a su papá en las redes sociales de las críticas recibidas: "Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos”.

Luego algo sucedió con un comentario de un seguidor de la joven y esta reaccionó de la manera menos pensada. A través de una historia de Instagram, la hija de Tinelli posteó una imagen que pretendía ser una obvia adivinanza: “Si adivinan el animal, me destapo un vino”.

El mensaje que recibió no le cayó para nada bien: “Ojo que la medicación y el alcohol te pueden hacer mal. ¿O iba otra cosa en la valija?”, preguntó irónico un usuario y la cantante no dudó en contestar: “Gracias a Dios no hay contraindicaciones en tomar las medicaciones que tomo y beber alcohol. ¡Qué amor igual! ¡Gracias por preocuparte!” y luego agregó: “La vida es más simple cuando dejás de darle explicaciones a la gente y solo hacés lo que amás”.