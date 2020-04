Dolores Fonzi interrumpió la cuarentena, cuál fue su motivo

Este viernes, Dolores Fonzi asisitió a un chequeo de su estado de salud tras haber vencido un cáncer de mama. La actriz compartió una postal en su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje de concientización: “Haciéndome los controles oncológicos en @fleming_iaf. No dejen de controlarse. No dejen de hacerse los tratamientos. No dejen de donar sangre. Para lo importante hay que salir”. La artista remarcó de esta manera la validez de salir de los hogares por causas como la donación de sangre, aunque el Ministerio de Salud esté implementando un sistema ambulatorio.

La cuarentena por la pandemia del coronavirus obligó a todos los argentinos a quedarse en sus casas, pero contempla algunas excepciones. Como en el caso de Dolores Fonzi que debió salir para asistir al control oncológico periódico. La actriz, que cumple con la cuarentena en su casa en la zona de Saavedra y, a través de sus redes sociales, intenta concientizar sobre la importancia de respetar el aislamiento social, aunque este viernes tuvo que asistir al Instituto Fleming, y se lo explicó a sus seguidores.

Inmediatamente, recibió el apoyo de cientos de personas que comentaron su posteo con mensajes alentadores. De hecho, varias figuras del mundo del espectáculo dejaron mensajes de aliento, como Celeste Cid, Carla Peterson, Leticia Brédice, entre otras figuras le escribieron y le brindaron su apoyo: “Belleza, sensible e inteligente”, “Ya empiezo mi fem check (chequeo femenino)”, “te amamos”, fueron algunos de los mensaje que recibió la actriz.

Hace poco más de un año, el 8 de abril de 2019, a Dolores le diagnosticaron cáncer de mama. El 26 de ese mismo mes fue operada y tras esa intervención logró superar la enfermedad. “No era momento, y todavía no lo es. Tengo que estar preparada. Es muy duro todo lo que debés enfrentar”, reflexionó la actriz en aquel momento.