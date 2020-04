El fuerte descargo de "Maria Elena", tras bajarse de “Casados con hijos”

En los últimos días se conoció oficialmente que Érica Rivas no será parte de la versión teatral de Casados con hijos. Producto de esta noticia, la actriz acudió a sus redes sociales para realizar su descargo, dando así su versión de los hechos, asegurando que la producción decidió desvincularla del proyecto.

En el posteo de Instagram, María Elena, en la ficción, comenzó aclarando que lo que más ama en la vida es hacer reír. Luego continuó agradeciendo a sus más de 200 mil seguidores, “les agradezco muchísimo que le guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro” aseguró la actriz que en la ficción interpretó al esposo de Dardó (Marcelo de Bellis), y vecina de la familia Argento.

La eterna rival de Pepe Argento en la ficción, explicó que cuando surgió la posibilidad de llevar la exitosa comedia al teatro, hizo foco en los guiones y en cómo harían humor en estos tiempos. “En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”, sostuvo.

Rivas aseguró que no se bajó del proyecto Casados con Hijos en el Gran Rex y que no tiene otros compromisos laborales que le impidan estar en la nueva fecha anunciada. “Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo” y manifestó que no fue ella quien hizo pública la noticia que trascendió en los mediso.

Además, pidió una explicación de parte de las productoras al frente del proyecto, RGB Entertainment, de Gustavo Yankelevich, y Telefe: “Sería bueno, entonces, que se preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión”.

Por último, la actriz les mandó un fuerte abrazo a sus seguidores y pidió que se respete la cuarentena. “Quedémonos en casa. Es tiempo de cuidarnos”, concluyó Érica Rivas dejando en claro su versión sobre su desvinculación de la versión teatral de Casados con hijos.