¡Flor Peña no se guarda nada! Los llamativos likes a la salida de Erica Rivas

Esta semana se armó un lío bárbaro entre los productores y actores de la obra “Casados con Hijos” luego de que la actriz Érica Rivas confirmara que no fue ella la que se bajó de la obra sino que la producción la dejó sin trabajo.

Si bien la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco siempre estuvo en duda, a fin del año pasado se habló de su participación pero no llegó a firmar el contrato y, en las últimas horas la producción sacó la foto de Rivas de la entrada del teatro Gran Rex.

Luego de los rumores de renuncia de la actriz, la misma Érica salió a responder y dijo: “Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír. (...) Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”.

En medio de esta pelea Ángel De Brito relató en su programa “LAM” (El Trece) el “detrás de escena” de lo sucedido a través de su cuenta de Twitter y lo llamativo fueron los “me gusta” de Florencia Peña en dos posteos lo que dejó en evidencia la interna entre las actrices.

El primer tweet que Flor avaló fue el que Ángel contó la reacción del público tras conocerse que Rivas no estaría en el espectáculo: “De las 70.000 entradas vendidas solo se devolvieron 60”.

El otro tweet que le gustó a la jurado del Bailando fue el referido al comunicado de Érica en Instagram: “Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un ‘rol de víctima’ cuando simplemente no hubo un acuerdo artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada, aggiornada de #CasadosConHijos”.

El conductor de “LAM” aclaró: “No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todas sus exigencias, figuraba el pedido de un ‘asistente’ pago por la producción. O sea, más dinero. Corrigió el último guion con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban. La producción le explicó que esos cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación”, concluyó De Brito.