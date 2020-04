¡Solita y mentirosa! Ivana Nadal tuvo que reconocer su error

View this post on Instagram

Hoy les mentu00ed y no me siento bien por haberlo hecho ud83eudd14 Mi historia de los buenos du00edas, no fue real. Estaba MEGA CALIENTE porque me despertaron mis perros tirando un adorno de la escalera y rompiendo otro. Cuando bajo a limpiar, ROBIN HABu00cdA CAGADOud83dudca9 ADENTRO. Listo. Divino todo. Jajajaja. Me queru00eda matar, alto mal humorud83eudd2c RESPIRE, limpie, los saque a dar una vuelta manzana, les di de comer y VOLVu00cd A RESPIRAR. Me conectu00e9 con Fausto y ENTRENAMOSud83dude4fud83cudffbud83dudd25GRACIA A DIOud83dude4fud83cudffbu2728 En finud83dude0c Mi energu00eda cambio ROTUNDAMENTE, me sentu00ed FELIZ, PODEROSA, u00daTIL, NUEVAud83dude4bud83cudffdu200du2640ufe0f Agradecida de la vida que tengo y lo que me rodea. Con lo lindo y lo feo. Pero SIEMPRE TRANSFORMANDO mi energu00eda en positivo. TU VIDA VA A SER MUCHO MEJORud83dude0dud83dude4fud83cudffbu2728 Intenta moverte una rato una vez al du00eda, prometo q vas a sentir todo eso que sentu00ed yo cuando termine mi claseud83dudcaaud83cudffb