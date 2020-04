Apareció la primera arrepentida por la versión de “Imagine” argentina

Esta semana y en medio de la segunda fase de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional nos sorprendimos con un video que comenzó a circular en las redes sociales y a través de WhatsApp.

En la filmación se podía ver a algunos famosos y otros desconocidos cantando versos de la canción icónica de John Lennon “Imagine”.

La versión en español de famosísima canción despertó críticas y burlas sobre todo al reemplazar la palabra “imagina” por “supón”.

La ideóloga de todo esto fue la modelo y ex de Matías Alé, Tamara Bella quien escribió junto al video en Instagram: "No importa de dónde seas ni quién seas, de esta salimos todos juntos. Gal Gadot lo hizo en Estados Unidos y me llegó, espero que les llegue de la misma manera. Algunos amigos, otros conocidos pero todos unidos por la misma causa”.

Pero fue tal la ola de memes y burlas al video que Bella decidió salir a dar la cara y dijo: "No considero que me haya salido mal. Esto fue un video casero. Pensé en juntar conocidos y colegas para dar un mensaje esperanzador con la canción de John Lennon y lo hice. No me molestan las críticas. Soy positiva, me reí de los memes”, contó en Hay que ver (El Nueve).

Pero luego la modelo fue por más y dio una primicia inesperada: “Decidimos redoblar la apuesta y hacer un segundo video… ¡se viene con todo! Se va a llamar Supón".

"De verdad creí que las personas se iban a emocionar, no pensé que se iban a burlar. A la gente que critica, le mando besos y abrazos. Y los famosos que critican, quizá quisieron estar y no los convoqué. Hay gente que me escribió para estar en el segundo video”, agregó.

“Fue un mensaje emotivo, si no llegó, bueno, que llegue a otro lado. Ya registré la marca 'Supón' y el video tiene 8 millones de reproducciones. Ya está", finalizó la joven.