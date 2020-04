“Pelean por Diego como si estuviera muerto”: Verónica Ojeda contra los Maradona

Desde la cuarentena Verónica Ojeda estalló de bronca al enterarse de un nuevo conflicto que hay dentro de la familia Maradona.

Madre de Dieguito Fernando, Ojeda estuvo más de 10 años junto al ex futbolista y es una de las mujeres más importantes en la vida de Diego Maradona.

Por estos días, Verónica se enteró que Dalma Maradona la había calificado como “mala madre” y eso la enfureció.

Noticias Relacionadas Diego Maradona Junior reclama una remera de su padre a Claudia Villafañe

Dalma insinuó que no sabe cómo la madre de su hermano, tiene tiempo de mandar mensajes a la televisión, hablando de Claudia “teniendo un hijo”.

Verónica Ojeda salió a responder a la mayor de las hijas de Claudia Villafañe y dijo:“Tengo sangre caliente y aunque no me dejen hablar, no me aguanto. Tengo todos los pelos parados. Honestamente no me importa lo que diga. Sé muy bien quién soy y qué fui historia en la vida de Diego Armando Maradona, fui su mujer 10 años, tengo un hijo que es un nene divino y sé la clase de persona que soy. Cada uno sabe quién hizo qué. Que no me vengan a hablar de moral”, dijo la rubia en el programa “Confrontados” (El Nueve).

Sobre las camisetas que todos se reclaman, Ojeda aseguró que es verdad que Claudia y sus hijas vendieron todas y que sus abogados van proceder a hacer la investigación.

“Es lamentable. Aparentemente vendieron todas las camisetas de Diego para hacerse unos pesos. ¿Porque se están matando ahora con eso?, por qué no lo disfrutan, son todos grandes y adultos“, cuestionó la rubia.

E Indignada dijo: “El único hijo chiquito de Diego que no tiene la oportunidad de salir abiertamente a hablar en un móvil como Dalma es Dieguito , porque es chico, tiene siete años. Pero cuando crezca yo me voy a sentar al lado de el a aplaudirlo, porque se todo lo que va a decir”.

“Pelean por Diego como si estuviera muerto”, remató.