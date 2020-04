Sigue la polémica en Casados con Hijos: la reacción de Flor Peña por la baja de Érica Rivas

Después del descargo público de Érica Rivas sobre su no participación en la obra teatral de Casados con Hijos, la reacción de su amiga/enemiga en la ficción, Florencia Peña dio que hablar. El aval vino en una de las publicaciones de Ángel de Brito.

Noticias Relacionadas El premio placentero que ofrece Florencia Peña en infartante prenda de encaje

La esposa de Pepe Argento en la ficción le puso dos “me gusta” en los mensajes del periodista y levantó la polémica por manifestar estar de acuerdo con el periodista después de que el conductor de LAM asegure en su cuenta de Twitter “Érica Rivas es la única actriz del elenco que solicitó cambios en el guión y cuando lo cambiaron no aceptó. No solo eso, sino que pidió más dinero 'porque voy a tener que trabajar mucho más'. Además corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todas las partes que no le gustaban, la producción le explicó que esos cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación".

"No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todas sus exigencias, figuraba el pedido de un asistente pago por la producción. O sea, más dinero", agregó el conductor en una versión que prendió fuego las redes sociales y despertó las preguntas de todos los fanáticos que tendrán que esperar hasta el 15 de enero del 2021 para disfrutar a la familia Argento que conquistó el corazón de todos los argentinos, siendo que iba a estrenarse el 12 de junio, antes de que la pandemia le corte las piernas al proyecto, al igual que todo el resto del teatro nacional.

Recordemos que el descargo de Érica contradice ampliamente la información que Ángel hizo trascender. "Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión", escribió la actriz, que interpretó a María Elena en la ficción de Telefe.

Sin embargo, más allá de los dichos de la actriz que se puso en la piel de María Elena en la ficción que hizo estallar a carcajadas a millones de familias, De Brito no tuvo piedad a la hora de dar la otra campana del escándalo :"Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un 'rol de víctima' cuando simplemente no hubo un acuerdo artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada, aggiornada de Casados con Hijos". Frente a este mensaje, Peña dio un Like que luego termino borrando.