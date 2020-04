Graciela Alfano desnuda en la cama recomendó el sexting

El pasado viernes 17 de abril, invitado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, el médico infectólogo José Barletta se encargó de difundir recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus a través de la vía sexual. El médico recomendó apelar a las videollamadas, el sexo virtual y el sexting, además de hacer hincapié en la necesidad de lavarse las manos después de la masturbación y desinfectar teclados, pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto.

Por eso, luego que de la recomendación que brindaron las autoridades sanitarias, Graciela Alfano tomó el consejo, decidió ser una pionera y hacer su aporte sobre el tema. La ex vedette desafió a sus seguidores al #NudeChallenge (Desafío de desnudos) en Instagram y compartió una imagen muy sensual.

Acostada en su cama, sin nada de ropa, con un antifaz de encaje y con la canción "I was made for loving you baby" de Kiss de fondo, la diva escribió: "#NudeChallenge. Aquí mi humilde colaboración a la recomendación del médico infectólogo José Bartletta, en el comunicado matutino del 17/4 del Ministerio de Salud, quien aconseja la práctica higiénica del SEXO VIRTUAL durante la PANDEMIA.". Luego amplió: "Hago un llamado a la Solidaridad y propongo este #nudechallenge. Quién se animará?"

"Siempre tan bonita,siempre tan audaz,siempre vos Graciela te amoooo besitos en todo tu ser", "Uhhfff la mujer más bella", "Naaa mortal!!! Una cachetada a todas las recomendaciones de adultos mayores", fueron algunos de los comentarios que acumuló la ex jurado del Bailando en su posteo que sumó más de 180 mil likes.