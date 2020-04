¡Gracias a vos! Sol Pérez con un pantalón increíble

Este jueves, la nueva conductora de la televisión argentina Sol Pérez, sorprendió a todos con su look infartante para el noticiero de Canal 26. La modelo se afianza a pasos agigantados en la pantalla televisiva y si bien sufrió varias bajas este 2020, ahora parece haber encontrado un nuevo desafío y se la banca como una campeona.

Esta semana, la rubia modelo inició un nuevo trabajo al frente del noticiero nocturno semanal en Canal 26 y muestra con orgullo en sus redes sociales este nuevo paso en su carrera. Si bien el formato implica una mayor formalidad, Sol demostró que no está dispuesta a ceder en su look revelador y deslumbró a los televidentes con su look infartante.

Sol, en esta oportunidad sorprendió con un pantalón color blanco bien apretado, un top escotado y zapatos altos que enloquecieron a la platea masculina. La conductora a través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 5,2 millones de seguidores, publicó el look elegido para la edición del jueves y en pocos minutos la llenaron de halagos.

"Eres una mujer con todas las letras, diosa estás divina perfección hecha mujer La 10 Messi en belleza encandila a todos diosa", "Belleza total Sol", "Sos la más bomba", fueron algunos de los comentarios que recibió la nueva conductora de la televisión argentina.